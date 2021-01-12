Российская вакцина от COVID-19 получает все большее признание за рубежом

Ей интересуются многие страны

В целом по стране отмечается значительное снижение госпитализаций и замедление темпов распространения инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попопа. С каждым днём растёт число граждан, которые сделали прививку.

Этот кадр сделали сами врачи иркутской больницы. Идет операция по экстренному кесареву сечению. У мамы - коронавирусная инфекция. Степень поражения легких почти 100 процентов.

Родившуюся на 32-й неделе девочку врачи тут же отправили в отделение для недоношенных детей. А Оксану - в палату интенсивной терапии. Лечить от ковида.

"Когда мы консультировались с докторами в городе, нам говорили, что, скорее всего, вам не удастся ничего сделать, потому что на таких показателях люди не выживают", - говорит заведующая отделением анестезиологии и реанимации №2 ИГПЦ Галина Шкандрий.

Но врачам удалось совершить чудо. Через два месяца Оксана идет на поправку и уже может дышать сама. А не с помощью аппарата ИВЛ.

Нагрузка на больницы в ряде регионов остается высокой. А ведь после праздников есть риск увеличения числа заболевших. Вырос пассажиропоток в аэропортах, на вокзалах. Многие встречались с друзьями, родственниками. И, конечно, далеко не всегда соблюдали масочный режим. Поэтому правительство, отметил во вторник премьер Михаил Мишустин, должно особенно внимательно следить за ситуацией с COVID-19.

"Это касается резервно-коечного фонда, препаратов для лечения людей. Всё это должно быть в наличии. По всей стране продолжается вакцинация. Она шла и в нерабочие дни, в некоторых регионах уже приступили ко второму этапу. Постепенно расширяется список тех, у кого есть возможность сделать прививку", - сказал он.

Вакцинация набирает темпы по всей стране. Это кадры из Железногорска, куда поступили первые дозы препарата "Спутник V". А это госпиталь Центрального военного округа. С декабря здесь уже успели привить 10 тысяч человек. В первую очередь - военных медиков.

В Москве с завтрашнего дня начнут вакцинировать работников общественного транспорта, строительной отрасли, сотрудников научных предприятий. А в Приморье стартовала кампания по вакцинации вторым российским препаратом от ковида – "ЭпиВакКорона".

Российской вакциной все активнее интересуются и за рубежом. Так, до 25 миллионов доз "Спутника V" закупит Непал. Переговоры о поставках вакцин ведут Индонезия, Афганистан, Пакистан и Армения.

Помешать распространению инфекции в стране должны и санитарные меры. В ряде регионов, где школьные каникулы продлили еще на неделю, идет дезинфекция учебных заведений. В Санкт-Петербурге, где число заболевших достигло минимальных показателей за последний месяц, после перерыва открываются зоопарк, музеи. А школьникам после трех месяцев удаленного обучения разрешили вновь вернуться в классы. Чему рады и ученики, и родители.

Конечно, учиться придется с соблюдением строгих правил. Измерение температуры на входе. Особый режим в столовой и спортивном зале. Но все это, кажется, мелочи. По сравнению с главным - живым общением. Пусть и с соблюдением социальной дистанции.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"