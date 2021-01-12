В Британии "Северный поток – 2" сочли чрезвычайно опасным

Чего опасается Лондон?

В Великобритании назвали газопровод "Северный поток - 2" чрезвычайно опасным. С громким заявлением выступил один из депутатов парламента. По его мнению, этот проект поставит страны НАТО под давление Москвы. Похоже, покинув Евросоюз, Лондон пытается взять курс на сближение с Вашингтоном - главным противником "Северного потока - 2". Но несмотря на все усилия США и партнёров, строительство газопровода продолжается. В эту пятницу стартует заключительный этап - на датском участке.

Клиники Испании и так с больными коронавирусом едва справлялись, а теперь пациентов ещё прибавилось. Поступают с обморожениями и травмами, полученными во время сильного снегопада. Ситуация настолько сложная, что о рекордном похолодании предупреждает соотечественников лично министр внутренних дел.

"В боевую готовность приведены военнослужащие, их задача - разбираться с чрезвычайными ситуациями, помогать людям переживать этот непростой момент", - сказал Фернандо Гранде-Марласка.

Опасней всего то, что морозы истощают европейские газохранилища. Уровень запасов уже опустился ниже среднего. Соответственно, растет и цена на голубое топливо. За тысячу кубов дают больше 250 долларов. Есть еще азиатский рынок, где кубометр стоит уже 1000 долларов. Естественно, предприимчивые американцы торгуют сейчас своим сжиженный газом там, оставляя союзников - европейцев - в лапах суровой зимы.

"Эта ситуация показывает, что, несмотря на все разговоры про сжиженный газ, он очень гибкий по поставкам. И в зависимости от того, где выгодней, он туда и уходит. И в отличие от газопроводов, которые жестко привязаны к потребителю, сжиженный газ может очень быстро переместиться от потребителя к другому потребителю", - рассказал Сергей Пикин.

И это еще один железобетонный аргумент для европейцев в пользу строительства новых трубопроводов. Таких, как "Северный поток – 2". Сейчас, несмотря на включенные в оборонный бюджет США санкции против проекта, его реализация продолжается. В декабре достроили отрезок в немецких водах. В пятницу стартует заключительный этап на датском участке. Эксперты говорят, что полностью сдать "Северный поток – 2" в эксплуатацию могут уже в середине года. Но это если палки в колеса снова не вставит Америка с ее новым президентом. А такие опасения есть, в частности, у европейских журналистов.

"Ничто не предвещает, что американское отношение к "Северному потоку - 2" изменится. Джо Байден - даже более жесткий противник проекта, чем Дональд Трамп. Еще вице-президентом он предупреждал, что с трубопроводами по дну Балтийского моря Европа станет более зависимой от российского газа", - пишут СМИ.

При этом в Вашингтоне искренне уверены, что контроль над Европой - прерогатива исключительно американская. Следовательно, нужно вытеснить с рынка российский газ и максимально заменить его своим более дорогим сжиженным. Поддержать в этом Вашингтон призывают уже и в британском парламенте. И это логично: после "Брекзита" Лондон ничем Брюсселю не обязан - можно открыто вредить ЕС в угоду заокеанским патронам.

"Нас больше не сдерживает членство в Евросоюзе, мы должны следовать за нашими американскими друзьями и вводить санкции против любой компании, вовлеченной в строительство "Северного потока - 2". Газопровод чрезвычайно опасен, так как ставит наших партнеров по НАТО под значительное давление Москвы, а также делает их уязвимыми перед энергетическим шантажом, который россияне успешно использовали в прошлом", - заявил депутат парламента Великобритании от партии консерваторов Дэниэл Кочински.

Звучит свирепо, только вот в Старом Свете и, прежде всего в Германии, умеют считать. Даже во времена "холодной войны" - при постоянных угрозах со стороны США - ФРГ продолжала энергетическое партнёрство, прежде всего, с СССР. Сейчас будет так же, уверены аналитики.

"Предстоит борьба, безусловно, за заполняемость этого трубопровода, потому что помешать его строительству ни США, ни Польша, ни Украина не смогли", - говорит политолог Алексей Мухин.

Комичнее всех из этого списка выглядит, конечно, Украина. Она, словно унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. Вместо того, чтобы получать газ напрямую из России, принципиально выбирает реверс через ЕС. Это и раньше было неоправданно дорого, а сейчас, с ростом цен в Европе, голубое топливо и вовсе стало для Киева золотым. Как итог - в некоторых регионах счет за коммуналку с нового года увеличился вдвое. Людям порой просто нечем платить. По всей стране - протесты. СМИ со ссылкой на источники в администрации Владимира Зеленского пишут, что на Украине сейчас всерьез опасаются нового - тарифного Майдана.

Ольга Оксенич, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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