ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Аргентина решила ускорить вакцинацию "Спутником V"

16:50
  • вторник
  • 12 января 2021

Власти не станут откладывать прививку вторым компонентом препарата

Аргентина не станет откладывать введение второй дозы российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как сообщила замминистра здравоохранения Карла Виссотти, власти планируют проводить вакцинацию в соответствии с указаниями разработчиков.
В российских регионах открывают дополнительные пункты вакцинации

Ранее та же Виссотти заявила, что рассматривается возможность отложить вакцинацию граждан вторым компонентом российского препарата до "взятия вспышки под контроль". Таким образом власти рассчитывали охватить больше людей в рамках первой фазы. Однако теперь от этого плана отказались.

"В ближайшие дни, как и планировалось, прибудут 300 миллионов доз второго компонента, чтобы завершить уже начатые схемы. Дальше поставки продолжатся до тех пор, пока не будет получено 100% приобретенных доз двух компонентов, как сообщалось", - написала замминистра в Twitter.  Виссотти добавила, что страна рассчитывает получить все дозы до конца марта. Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 миллионов доз препарата. Первая партия первого компонента в количестве 300 тысяч доз поступила в республику 24 декабря.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация российской вакциной от коронавируса в Аргентине
Вакцинация российской вакциной от коронавируса в Аргентине
Вакцинация российской вакциной от коронавируса в Аргентине
Вакцинация российской вакциной от коронавируса в Аргентине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.