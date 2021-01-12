Аргентина решила ускорить вакцинацию "Спутником V"

Власти не станут откладывать прививку вторым компонентом препарата

Аргентина не станет откладывать введение второй дозы российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как сообщила замминистра здравоохранения Карла Виссотти, власти планируют проводить вакцинацию в соответствии с указаниями разработчиков.

Ранее та же Виссотти заявила, что рассматривается возможность отложить вакцинацию граждан вторым компонентом российского препарата до "взятия вспышки под контроль". Таким образом власти рассчитывали охватить больше людей в рамках первой фазы. Однако теперь от этого плана отказались.

"В ближайшие дни, как и планировалось, прибудут 300 миллионов доз второго компонента, чтобы завершить уже начатые схемы. Дальше поставки продолжатся до тех пор, пока не будет получено 100% приобретенных доз двух компонентов, как сообщалось", - написала замминистра в Twitter. Виссотти добавила, что страна рассчитывает получить все дозы до конца марта. Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 миллионов доз препарата. Первая партия первого компонента в количестве 300 тысяч доз поступила в республику 24 декабря.

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