В ВОЗ заявили об опасности мутаций коронавируса

Ситуация с пандемией усложняется

Ситуация с пандемией усложняется из-за мутаций коронавируса. Медикам приходится внимательно следить за тем, как влияет очередное изменение на тяжесть заболевания и на смертность, пояснила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"Любая мутация может иметь разное значение в зависимости от того, как вирус будет вести себя. Так что да, это усложняет ситуацию", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24". Представитель ВОЗ добавила, что более высокая заразность разновидности вируса усложняет ситуацию, потому что требует гораздо более интенсивных санитарно-эпидемиологических мер.

Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в середине декабря в Великобритании. Медики установили, что этот вариант инфекции распространяется с большей скоростью, его заразность выше на 70%. Тем не менее, данных о более высокой смертности от мутировавшего вируса пока нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"