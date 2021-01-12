Ученые оценили угрозу от летящего к Земле астероида

Гость из космоса приблизится к планете в ночь на 14 января

Визит очередного космического гостя ожидается в ночь на 14 января. К Земле приблизится астероид WU5, который пролетит на расстоянии примерно в 8 миллионов километров от планеты.

"Пролетит на ближайшем расстоянии от Земли 8,1 миллиона километров. Это в 21 раз дальше, чем среднее расстояние от Земли до Луны. Судя по параметрам орбиты, астероид не несет угрозы в ближайшем будущем", – рассказал сотрудник Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

Астероид WU5 был открыт 29 ноября 2020 года. Размер небесного тела - от 0,5 до 1,2 километров. По словам Санакоева, астероид можно будет запечатлеть на зеркальный фотоаппарат - по блеску он будет сопоставим с планетой Плутон. Однако разглядеть детали едва ли удастся.

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