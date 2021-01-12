Высадившим ребенка на мороз в Кирове кондуктором занялась прокуратура

У мальчика не сработала банковская карта

Прокуратура Кировской области начала проверку инцидента на маршруте автобуса №103. Школьника, который не смог оплатить проезд, высадили из автобуса, несмотря на сильный мороз.

"Органами прокуратуры по поручению прокурора Кировской области Андрея Оборока организована проверка. Будет дана оценка действия работников автотранспортного предприятия", - сообщили в областной прокуратуре. В ведомстве уточнили, что предприятие проверят на предмет соблюдения законодательства об организации междугородних пассажирских перевозок, а также об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, передает РИА Новости.

Информация об инциденте появилась в соцсети "ВКонтакте" утром 12 января. Сообщалось, что днем ранее кондуктор маршрута No103 Кирово-Чепецк - Киров высадила из автобуса мальчика, который не смог оплатить свой проезд из-за проблем с банковской картой. Ребенок оказался в сильный мороз на трассе. К счастью, мальчик смог сесть в другой автобус, проезд оплатила одна из пассажирок.

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