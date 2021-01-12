В Мосгордуме поддержали идею об открытии пунктов вакцинации от COVID-19 в театрах

Вакцинация в общественных сооружениях уже проводится во многих странах мира

Депутат Московской городской думы Евгений Герасимов поддержал предложение об открытии прививочных пунктов в театрах. По его словам, помочь в борьбе с пандемией должна масштабная вакцинация.

"Поддерживаю это решение и надеюсь, что общими усилиями пандемию удастся победить в кратчайшие сроки", - отметил парламентарий.

Евгений Герасимов рассказал, что во множестве стран уже практикуется вакцинация в общественных зданиях. Так, в Берлине открыты пункты вакцинации в выставочных павильонах и бывших аэропортах, в Британии от коронавируса прививают на ипподромах и футбольных стадионах.

Также во многих странах, где проходит прививочная кампания, действуют и мобильные пункты вакцинации. "В Москве основой сети вакцинации против коронавируса стала сохранившаяся с советских времен и успешно развивающаяся сеть городских поликлиник", - приводит АГН "Москва" слова депутата.

Во вторник в Московском драматическом театре им. Пушкина поддержали идею размещения в культурных учреждениях пунктов вакцинации от COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"