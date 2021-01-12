ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Мосгордуме поддержали идею об открытии пунктов вакцинации от COVID-19 в театрах

18:43
  • вторник
  • 12 января 2021

Вакцинация в общественных сооружениях уже проводится во многих странах мира

Депутат Московской городской думы Евгений Герасимов поддержал предложение об открытии прививочных пунктов в театрах. По его словам, помочь в борьбе с пандемией должна масштабная вакцинация.

"Поддерживаю это решение и надеюсь, что общими усилиями пандемию удастся победить в кратчайшие сроки", - отметил парламентарий.

Евгений Герасимов рассказал, что во множестве стран уже практикуется вакцинация в общественных зданиях. Так, в Берлине открыты пункты вакцинации в выставочных павильонах и бывших аэропортах, в Британии от коронавируса прививают на ипподромах и футбольных стадионах.

Также во многих странах, где проходит прививочная кампания, действуют и мобильные пункты вакцинации. "В Москве основой сети вакцинации против коронавируса стала сохранившаяся с советских времен и успешно развивающаяся сеть городских поликлиник", - приводит АГН "Москва" слова депутата.

Во вторник в Московском драматическом театре им. Пушкина поддержали идею размещения в культурных учреждениях пунктов вакцинации от COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Пункт вакцинации от Covid-19
Пункт вакцинации от Covid-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.