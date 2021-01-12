Трамп пригрозил инициаторам импичмента "невероятным гневом" американцев

Президент США считает, что в стране началась "охота на ведьм"

Резолюция об импичменте, которую намереваются рассмотреть в Конгрессе США – продолжение "величайшей охоты на ведьм в истории политики", уверен Дональд Трамп. Американский президент считает, что действия его оппонентов вызовут в народе "невероятный гнев".

"Мы не хотим насилия... Думаю, это вызовет невероятный гнев", - заявил действующий президент США журналистам перед отбытием в штат Техас. По словам президента, тема импичмента является "продолжением ".

Трампу также задали вопрос, намерен ли он уйти в отставку, к чему призывают его представители демократической партии. Президент США отвечать журналистам не стал, передает ТАСС.

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