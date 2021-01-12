ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Владимир Машков поддержал идею открытия пунктов вакцинации в театрах

19:12
  • вторник
  • 12 января 2021

Инициативу также поддержали в Мосгордуме

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков поддержал инициативу открытия пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в театрах.

"Здорово, если у людей, готовых и желающих сделать прививку, будет больше вариантов и мест, где это можно осуществить", - написал народный артист на своей странице в Instagram.

Владимир Машков также рассказал о хорошем самочувствии после второго этапа вакцинации от коронавируса.

Во вторник Московский драматический театр имени Пушкина одобрил идею "Геликон-оперы" о размещении в культурных учреждениях пунктов вакцинации от коронавируса.

Идею об открытии пунктов вакцинации от COVID-19 в театрах также поддержали в Московской городской думе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Машков
Владимир Машков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.