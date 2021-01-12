Владимир Машков поддержал идею открытия пунктов вакцинации в театрах

Инициативу также поддержали в Мосгордуме

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков поддержал инициативу открытия пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции в театрах.

"Здорово, если у людей, готовых и желающих сделать прививку, будет больше вариантов и мест, где это можно осуществить", - написал народный артист на своей странице в Instagram.

Владимир Машков также рассказал о хорошем самочувствии после второго этапа вакцинации от коронавируса.

Во вторник Московский драматический театр имени Пушкина одобрил идею "Геликон-оперы" о размещении в культурных учреждениях пунктов вакцинации от коронавируса.

Идею об открытии пунктов вакцинации от COVID-19 в театрах также поддержали в Московской городской думе.

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