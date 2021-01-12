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Украинцам предложили "стучать" на говорящих по-русски продавцов

19:21
  • вторник
  • 12 января 2021

Русская речь нарушает закон об украинизации сферы услуг

Граждане Украины должны активнее бороться с использованием русского языка в сфере услуг – торговых точках и предприятиях общественного питания. Русская речь нарушает закон об украинизации, так что украинцы должны сообщать обо всех подобных случаях уполномоченному по защите государственного языка Украины Тарасу Креминю.
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"Жалобы подаются уполномоченному в течение шести месяцев со дня обнаружения заявителем нарушения", — написал Креминь в Facebook. Он добавил, что в уведомлении должен быть оставлен e-mail отправителя для обратной связи, подписываться под жалобой при этом не потребуется.

Новые положения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступают в силу на Украине с 16 января 2021 года. С этого дня все предприятия сферы услуг в стране независимо от формы собственности, в частности магазины, рестораны и АЗС, будут обязаны обслуживать посетителей только на украинском.

В опубликованной в соцсети методичке украинцам объясняют, как правильно доносить на нарушителей украинизации. Гражданам предлагается для начала попробовать решить ситуацию на месте - попросить работника сферы услуг обслужить их на государственном языке. Если не поможет - обратиться к руководству учреждения. Ну а если и это не помогло, то следует зафиксировать нарушение на фото или видео и отправить уполномоченному. Нарушителям грозит крупный штраф.

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