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Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса политологов

22:28
  • вторник
  • 12 января 2021

За состязанием будет наблюдать экспертный совет

Во вторник в Москве объявлено о старте всероссийского конкурса политологов. Он пройдет по модели конкурса управленцев "Лидеры России" при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Цель - найти перспективных молодых специалистов, открыть для них социальные лифты. Претенденты получат наставников из числа лучших российских политтехнологов. За ходом состязания будет наблюдать экспертный совет - политики, социологи, журналисты.

Стать участником турнира могут граждане России старше 18 лет, у которых есть опыт работы в сфере политической экспертизы или политического менеджмента. Есть еще одно немаловажное требование: справка об отрицательном тесте на ковид. Конкурс пройдет в три этапа, и уже в мае страна узнает лучших молодых политологов, передает "ТВ Центр".

"Появляется запрос на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и в социально-политическом управлении. Это две стороны профессии. С одной стороны, все происходящие в обществе изменения требуют глубокого анализа, причем, с учетом темпов изменений в мире сегодня этот анализ должен быть глубокий, и очень быстрый, и эффективный. И специалисты, которые умеют это делать и на региональном уровне, и на уровне страны, и на уровне мировых тенденций, востребованы невероятно", - заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

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