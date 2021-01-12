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В крымском сафари-парке под Новый год родились львята

22:37
  • вторник
  • 12 января 2021

Через полгода питомцы попадут в "детский сад"

Пополнение в крымском сафари-парке. Прямо перед Новым годом, 31 декабря, там на свет появились сразу два львёнка. Девочки-двойняшки - потомки африканских хищников, но крымчанки уже в третьем поколении. Сотрудники зоопарка создали все условия для того, чтобы эти большие кошки чувствовали себя в Крыму комфортно в любое время года и регулярно приносили потомство.

Рыжие двойняшки возле веерной пальмы – словно плюшевые игрушки под елкой. Подарок и правда получился новогодним – львята родились 31 декабря.

"Достаточно большая редкость, что в Новый год, в зимнюю стужу, львы все-таки приносят потомство. Малыши крепкие, замечательные", - рассказал директор парка львов Олег Зубков.

У этой маленькой компании бодрое рычание пока еще быстро сменяется сладкой зевотой. Львята дрожат от холода и греются друг об друга, но то и дело пытаются ускользнуть от смотрителей.

За две недели 30-сантиметровые малыши окрепли. Они уже не слепые котята, а смотрят на мир широко раскрытыми озорными глазами. Это их первые самостоятельные шаги. Движения скоординированные и уверенные.

Две девочки - крымчанки в третьем поколении. Их родители - потомки привезенных на полуостров африканских львов. Шерсть ещё мягкая, словно пух, а на мордочке и холке - подростковые чёрные пятна, как у леопарда.

Сейчас семейство живет в вольере, который защищает животных от промозглой крымской зимы. Здесь не только уютное сено, но и пол с подогревом. Любое неосторожное движение 200-килограммового самца может навредить котятам. Поэтому отец семейства живёт отдельно. Через полгода питомцы попадут в так называемый детский сад – в вольер к сверстникам. А к 4 годам, когда окрепнут, их выпустят в саванну.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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