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Роспотребнадзор описал действие вакцины от COVID-19 на вирус-мутант

19:54
  • вторник
  • 12 января 2021

Эффективность препарата от мутаций не зависит

Мутации коронавируса не требуют изменений ни в методах диагностики, ни в вакцинации. Все выявленные изменения затрагивают лишь незначительную часть генома, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве прокомментировали поступившую ранее информацию об обнаружении у пациентки из России 18 новых мутаций коронавируса.
В ВОЗ заявили об опасности мутаций коронавируса

"В геноме 30 тысяч нуклеотидов. Все изменения между штаммами укладываются в 0,1%. Это не повлияет ни на диагностику, ни на вакцины", - цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

О новой мутации коронавируса сообщили в декабре британские медики. По их данным, штамм отличается большей скоростью распространения. Однако данных о более высокой смертности при заражении мутировавшим вирусом пока нет.

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