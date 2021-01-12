Протаранивший военную колонну водитель самосвала арестован

Он частично признал свою вину

Суд в подмосковном Красногорске дал санкцию на арест водителя самосвала, накануне буквально протаранившего колонну автобусов с военнослужащими. 26-летний Иван Гавриков на два месяца помещён под стражу, передает "ТВ Центр".

Дело против него возбуждено по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее гибель людей". Возможное наказание - до семи лет лишения свободы.

Свою вину водитель частично признал, но он считает, что и военные не обеспечили безопасность остановки колонны. ДТП произошло в понедельник днём на Новорижском шоссе. Четыре автобуса Минобороны остановились из-за поломки головной машины. В них и врезался грузовик. В результате четверо военнослужащих погибли, более 40 получили различные травмы.

Шофёр самосвала, по предварительным данным, не справился с управлением. Проверка показала, что он был трезв.

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