ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Протаранивший военную колонну водитель самосвала арестован

22:10
  • вторник
  • 12 января 2021

Он частично признал свою вину

Суд в подмосковном Красногорске дал санкцию на арест водителя самосвала, накануне буквально протаранившего колонну автобусов с военнослужащими. 26-летний Иван Гавриков на два месяца помещён под стражу, передает "ТВ Центр".
Появились подробности ДТП с военной колонной в Подмосковье

Дело против него возбуждено по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее гибель людей". Возможное наказание - до семи лет лишения свободы.

Свою вину водитель частично признал, но он считает, что и военные не обеспечили безопасность остановки колонны. ДТП произошло в понедельник днём на Новорижском шоссе. Четыре автобуса Минобороны остановились из-за поломки головной машины. В них и врезался грузовик. В результате четверо военнослужащих погибли, более 40 получили различные травмы.

Шофёр самосвала, по предварительным данным, не справился с управлением. Проверка показала, что он был трезв.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Доставленный в Красногорский городской суд водитель Иван Гавриков
Доставленный в Красногорский городской суд водитель Иван Гавриков
ДТП с военной колонной в Подмосковье
ДТП с военной колонной в Подмосковье
ДТП с военной колонной в Подмосковье
ДТП с военной колонной в Подмосковье
ДТП с военной колонной в Подмосковье
ДТП с военной колонной в Подмосковье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.