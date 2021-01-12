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Число отравившихся детей в Дагестане превысило три десятка

20:29
  • вторник
  • 12 января 2021

Источник отравления пока не установлен

Более 30 маленьких пациентов поступили с отравлением в больницу Буйнакска. На место выехала врио министра здравоохранения Дагестана, медпомощь детям Татьяна Беляева взяла под личный контроль.
Врио главы Дагестана отправился на самоизоляцию из-за коронавируса

"На данный момент в больнице находятся 34 отравившихся ребенка. Состояние детей оценивается врачами как средней степени тяжести - наблюдаются температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника", - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты выясняют причины отравления, у пациентов взяли анализы на различные кишечные инфекции. Власти Буйнакска попросили жителей не пить воду из-под крана до получения результатов исследований. Как сообщили в региональном минздраве, самому старшему пациенту 13 лет, самому младшему - 2 года, передает РИА Новости.

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