В Минсельхозе назвали причины подорожания яиц

Это не только сезонный фактор

Себестоимость производства яиц в России повысилась из-за удорожания кормовых культур и сезонного фактора. В Минсельхозе объяснили россиянам, почему повысились цены на этот продукт.

"Традиционное повышение цен на эту продукцию в декабре связано с сезонным фактором, а также ростом себестоимости производства на фоне удорожания кормовых зерновых и масличных культур. Кроме того, колебания курса национальной валюты сказываются на цене импортных компонентов кормов, лекарственных препаратов и оборудования", - говорится в сообщении Минсельхоза.

Ранее Росстат опубликовал данные об индексе потребительских цен в России в декабре 2020 года. Выяснилось, что куриные яйца за прошлый месяц подорожали на 13,24% по сравнению с ноябрем. Ощутимо повысились цены на огурцы - 47,5%, помидоры - 26,1% и картофель - на 9,6%.

В то же время в Минсельхозе отмечают, что птицеводческая отрасль в России в последние годы планомерно развивается. В результате отмечается рост производства яиц при одновременном снижении их импорта.

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