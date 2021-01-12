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Врач назвал лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусе

21:28
  • вторник
  • 12 января 2021

В их числе – средства от диареи

Больным коронавирусом следует избегать приема некоторых популярных препаратов. Лекарства, от которых следует отказаться при положительном тесте на COVID-19, назвал доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин.
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По словам врача, одна из групп нежелательных лекарств — ингаляторы. Их не следует использовать, если нет астмы. Медик подчеркивает, что эти препараты скорее навредят, чем помогут организму: входящий в состав многих назальных спреев фенилафрин опасен при болезнях сердца.

"Все, что они делают, так это вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу, что снижает кровоток", — цитирует Шаффцина портал Yahoo life. Он добавил, что особенно опасны такие лекарства для пациентов с повышенным давлением.

Кроме того, надо отказаться от антидиарейных препаратов с лоперамидом. Эти медикаменты замедляют работу кишечника – а это мешает очищению организма от бактерий. Доктор рекомендует пить больше жидкости и не препятствовать естественному процессу.

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