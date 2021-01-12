Массовым отравлением детей в Дагестане занялся Следственный комитет

Число пострадавших увеличилось

Массовым отравлением детей в дагестанском Буйнакске занялись следователи СК. Идет доследственная проверка. Число маленьких пациентов, поступивших в городскую детскую больницу, по последним данным, возросло до 36, передает "Интерфакс".

"Предварительно, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. В настоящее время по данному факту проводится комплекс проверочных мероприятий в отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что проверку контролирует руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Анатолий Щуров.

Дети в отравлением стали поступать в больницу Буйнакска днем 12 января. Самому старшему из них 13 лет, самому младшему - 2 года. Большинство пациентов в состоянии средней степени тяжести, состояние одного ребенка тяжелое.

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