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Мужчина с ножом напал на полицейских в московской квартире

22:12
  • вторник
  • 12 января 2021

Нападавшего застрелили

Полицейским, приехавшим по вызову в одну из московских квартир, пришлось применить оружие. Вооруженный ножом мужчина был в неадекватном состоянии. До прибытия наряда он угрожал оружием врачам скорой помощи, а увидев полицейских, набросился на них.
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"12 января 2021 года сотрудники полиции по вызову бригады скорой медицинской помощи прибыли в квартиру жилого дома по Гурьевскому проезду в городе Москве, где мужчина в неадекватном состоянии вел себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и соседям, на предупреждения не реагировал", - сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Сотрудники полиции, по словам Ивановой, произвели предупредительный выстрел. Однако на мужчину это не подействовало. Полицейским пришлось стрелять, от полученного ранения нападавший скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, передает ТАСС.

Позже стало известно, что нападавший страдал алкогольной зависимостью и психическим расстройством. По данным источника в правоохранительных органах, мужчине будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

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