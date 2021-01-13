ЦБ пояснил введение в России новых правил контроля наличности

Это облегчит отчетность для банков

Вступившие в силу 10 января новые правила контроля за операциями с наличными деньгами и безналичными расчетами должны облегчить отчетность для банков, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального банка.

Как напомнили представители регулятора, новый порядок предусматривает, в частности, обязательный контроль за расчетами наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей, а также за почтовыми переводами и снятием наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от ста тысяч рублей.

В ЦБ подчеркнули, что никаких революционных изменений указанные поправки не привносят. Финансовые организации, как и прежде, должны представлять в Росфинмониторинг исчерпывающие сведения о своих операциях, при этом не изменились и пороговые суммы самих операций.

"Цель изменений - снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю”, - уточнили в Центробанке, добавив, что новые правила облегчат жизнь и клиентам.

В середине декабря 2020 года ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Решение было принято по итогам заседания совета директоров. Ожидания инфляции регулятора были на уровне 4,6-4,9%. Прогноз по инфляции на 2021 год - на уровне 3,5-4,0%.

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