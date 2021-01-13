Сайт Госдепа "уволил" Трампа раньше срока

Срок президента США якобы закончился 11 января

Все сроки вышли. Государственный департамент уволил президента США. То ли театр, то ли уже политический цирк вокруг Дональда Трампа приобретает в Соединенных Штатах разнообразные и красочные формы.

Государственный департамент опубликовал на своем сайте сообщение о том, что президентский срок Дональда Трампа заканчивается 11 января. Потом спохватились – все же внешнеполитическое ведомство, весь мир уже прочитал. Стерли сообщение, но интернет все помнит. Пользователи рунета, чуткие к любым заокеанским политическим выкрутасам, вынесли свой вердикт:

- Да пусть сожрут там друг друга, может, перестанут лезть в дела других государств на время. - Чем отличаются эти протестующие в Вашингтоне от тех, кто майданил на Украине? Почему одним можно, а другим нельзя?

Героя бесчисленного количества интернет-мемов, харизматичного, артистичного Трампа хотят обречь на забвение. Вычеркнуть из истории, из умов и сердец. И даже подчистить фильмы с его участием. Так, поклонники картины "Один дома-2" Трампа убрали из известной сцены, где он обменивается репликами с героем Маколея Калкина, и выложили этот шедевр в твитер. Калкин выглядит странным ребенком, разговаривающим с пустым местом. Интернет быстро предложил свой вариант этой сцены.

Все смешалось в дружном американском доме, так что в самой Америке начинают недоумевать, почему обиженным ребятам из Black Lives Matter можно магазины грабить и ставить на колени полицейских, а викингам, перешедшим на сторону Дональда Трампа, нельзя даже заглянуть в Конгресс, где сидят их представители?

Дай ответ, Америка! Не дает ответа. Живет в своем причудливом мире, как в зазеркалье. В целом, и Госдепартамент, осрамившийся на весь мир, отправив в отставку президента раньше срока, действует вполне в духе американских реалий, где в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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