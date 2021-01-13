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Сайт Госдепа "уволил" Трампа раньше срока

08:29
  • среда
  • 13 января 2021

Срок президента США якобы закончился 11 января

Все сроки вышли. Государственный департамент уволил президента США. То ли театр, то ли уже политический цирк вокруг Дональда Трампа приобретает в Соединенных Штатах разнообразные и красочные формы.

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Государственный департамент опубликовал на своем сайте сообщение о том, что президентский срок Дональда Трампа заканчивается 11 января. Потом спохватились – все же внешнеполитическое ведомство, весь мир уже прочитал. Стерли сообщение, но интернет все помнит. Пользователи рунета, чуткие к любым заокеанским политическим выкрутасам, вынесли свой вердикт:

- Да пусть сожрут там друг друга, может, перестанут лезть в дела других государств на время.

- Чем отличаются эти протестующие в Вашингтоне от тех, кто майданил на Украине? Почему одним можно, а другим нельзя?

Героя бесчисленного количества интернет-мемов, харизматичного, артистичного Трампа хотят обречь на забвение. Вычеркнуть из истории, из умов и сердец. И даже подчистить фильмы с его участием. Так, поклонники картины "Один дома-2" Трампа убрали из известной сцены, где он обменивается репликами с героем Маколея Калкина, и выложили этот шедевр в твитер. Калкин выглядит странным ребенком, разговаривающим с пустым местом. Интернет быстро предложил свой вариант этой сцены.

Все смешалось в дружном американском доме, так что в самой Америке начинают недоумевать, почему обиженным ребятам из Black Lives Matter можно магазины грабить и ставить на колени полицейских, а викингам, перешедшим на сторону Дональда Трампа, нельзя даже заглянуть в Конгресс, где сидят их представители?

Дай ответ, Америка! Не дает ответа. Живет в своем причудливом мире, как в зазеркалье. В целом, и Госдепартамент, осрамившийся на весь мир, отправив в отставку президента раньше срока, действует вполне в духе американских реалий, где в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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