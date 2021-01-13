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Эксперт порассуждал о перспективах "мира без углеводородов"

09:28
  • среда
  • 13 января 2021

Константин Симонов объяснил, как появляются подобные прогнозы

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ситуацию на мировом рынке газа. Готова ли Европа, столкнувшись на этот раз с суровой зимой, увеличить закупки в России? Насколько реалистичны призывы "зелёных" переходить на альтернативные источники энергии? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Сейчас те люди, которые прогнозировали, что  мир без углеводородов – это уже реальность, скромно молчат… Еще один прогноз – что российскому газу не найдется места в Европе, так как там теперь СПГ, но я должен сказать, что только в декабре поставки СПГ на европейский рынок рухнули более чем на 40%... Когда многие кричали, что нам нужен мир Греты Тунберг, они сомневались, что он наступит. А этот мир в 2020 году наступил, мир без потребления и перелетов, и многие обалдели, они оказались в ужасе", - сказал эксперт.

Полный комментарий Симонова смотрите в видео.

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