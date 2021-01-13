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США пригрозили европейским компаниям санкциями из-за "Северного потока - 2"

08:16
  • среда
  • 13 января 2021

Заключительный этап строительства газопровода стартует уже в пятницу

Как сообщило информагентство Reuters со ссылкой на собственный источник, в январе Госдеп Соединенных Штатов предупредил ряд европейских стран о риске санкций для их компаний. Связано это с их участием в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

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"Мы пытаемся уведомить компании о риске и призвать их прекратить свое участие, пока не стало слишком поздно", - отметил собеседник агентства.

Как сказано в публикации, уже в ближайшие дни Госдеп опубликует специальный доклад по компаниям, принимающим активное участие в прокладке трубопровода.

Ранее чрезвычайно опасным "Северный поток - 2" назвали в Великобритании. С таким заявлением выступил один из депутатов парламента. По его мнению, проект поставит страны НАТО под давление Москвы. Несмотря на подобные заявления, строительство газопровода продолжается. В ближайшую пятницу стартует заключительный этап на датском участке.

"Северный поток - 2" - строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 километра (2468 километров по двум ниткам). Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

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