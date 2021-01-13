Иммунолог назвал обязательные для вакцинации от COVID-19 профессии

По его словам, некоторых нужно обязать сделать прививку

Представителей некоторых профессий следует обязать вакцинироваться от коронавирусной инфекции, считает врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Ранее в Баварии премьер-министр Маркус Зедер предложил ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда работников. Жемчугов отметил, что в России подобная практика уже существует для некоторых профессий.

"У нас такое есть в контрактах определенных специальностей, вписана необходимость вакцинации от, так сказать, особенных болезней. Я сам всю жизнь так работал", - заявил врач.

Он привел в пример вакцинацию от гриппа, которая часто является обязательной по контракту для врачей и учителей. По мнению эксперта, в этот перечень следует внести и коронавирус, поскольку он "такой же тяжелый, как грипп".

Жемчугов добавил, что обязать прививаться от COVID-19 стоит представителей контактных профессий, в том числе соцработников, передает РИА Новости.

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