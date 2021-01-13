Вандалы разгромили памятник ВОВ в Херсоне

Неизвестные повалили каменные плиты и исписали их оскорблениями

В Херсоне ищут вандалов, которые осквернили памятники на братской могиле воинов-освободителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Неизвестные разбили и повалили на землю 17 каменных плит, на некоторых оставили оскорбительные надписи, передает "ТВ Центр". Обо всём случившемся сообщил возмущённый местный житель.

Организовано досудебное расследование. Законодательство страны предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Правда на Украине, как показывает практика, виновным в подобных преступлениях часто удаётся избежать наказания.

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