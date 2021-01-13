Пенс отказался отстранить Трампа по требованию демократов

Противники президента обвиняют его в подстрекательстве к мятежу

Вице-президент США Майкл Пенс отказался отстранять Дональда Трампа от власти, как того требовали демократы. Белый дом распространил соответствующее письмо к спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Если бы Пенс согласился, то он бы взял на себя полномочия главы государства.

Впрочем, демократы в Конгрессе настаивают, что Трамп не может оставаться в должности президента - ни дня больше. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу. На данный момент установлены личности как минимум 170 участников штурма Капитолия. Некоторым грозит до 20 лет тюрьмы. Сам Трамп между тем, побывал в Техасе у стены на границе с Мексикой. Ситуацию с импичментом он прокомментировал, выступив с трибуны, передает "ТВ Центр". Теперь глава Белого дома не может использовать соцсети - его аккаунты заблокированы.

"Никогда ещё свобода слова в Америке не была в такой опасности, как сейчас. Для меня 25-я поправка не представляет никакого риска, но к ней еще вернутся, и она будет преследовать Джо Байдена и его администрацию. Как говорится, будьте осторожны в своих желаниях. Мистификация с импичментом - это продолжение величайшей и самой жестокой охоты на ведьм в истории нашей страны. И это вызывает боль, гнев и раскол, что очень опасно для США, особенно сейчас", - прокомментировал Трамп.

Тем временем, сегодня в Палате Представителей ожидается голосование по импичменту. Но результаты еще должна утвердить Верхняя палата Конгресса. Но нужного числа голосов там может и не набраться. Кроме того, сенаторы соберутся только 19 января, накануне инаугурации Джо Байдена.

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