В Москве началась вакцинация работников туризма и IT-специалистов

Уже работают 100 прививочных пунктов

В Москве сегодня расширяется список тех, кто может записаться на вакцинацию от коронавируса. Прививку теперь могут сделать учёные, IT-специалисты, работники турагентств и сферы недвижимости. Кроме того, в столице увеличивается количество прививочных пунктов - их уже сто, передает "ТВ Центр".

Вакцинация полным ходом идёт и в армии. Ещё более шестисот военнослужащих Западного округа, дислоцированных в Ленинградской области, сделали прививки от коронавируса. В Новосибирской области к вакцинации присоединились курсанты и преподаватели высшего военного командного училища. В учебное заведение поступило более 300 доз препарата.

А в Крыму продолжают работу два полевых госпиталя, развёрнутых по поручению президента. В Ялте и Симферополе военные медики приняли уже более 500 пациентов. В целом, по стране, по данным Роспотребнадзора, ситуация с ковидом улучшается.

Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Екатерины Выскребенцевой.

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