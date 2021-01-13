В Великобритании ужесточат наказание за нарушение ковид-ограничений

Ситуация с заболеваемостью в королевстве ужасающая

В мире число выявленных случаев коронавируса - уже больше 91,5 миллиона. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Тревожная ситуация в Великобритании. Там распространяется мутировавший, более активный штамм ковида. Больницы в стране переполнены. К стационарам - очереди из машин скорой помощи. За сутки - 1200 человек скончались. Местные журналисты показали впечатляющие кадры с одного из кладбищ в пригороде Лондона - число новых захоронений там постоянно растёт. Власти намерены ужесточить наказания тех, кто отказывается соблюдать меры по борьбе с распространением инфекции, и подвергает риску себя и здоровье окружающих. В стране сейчас - почти полный локдаун.

Такие же меры действуют в Нидерландах. Там уже объявлено, что национальный карантин продлён до 9 февраля. А в Бельгии режим жёстких ограничений будет действовать минимум до 1 марта.



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