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В Великобритании ужесточат наказание за нарушение ковид-ограничений

08:51
  • среда
  • 13 января 2021

Ситуация с заболеваемостью в королевстве ужасающая

В мире число выявленных случаев коронавируса - уже больше 91,5 миллиона. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Тревожная ситуация в Великобритании. Там распространяется мутировавший,  более активный штамм ковида. Больницы в стране переполнены. К стационарам - очереди из машин скорой помощи. За сутки - 1200 человек скончались. Местные журналисты показали впечатляющие кадры с одного из кладбищ в пригороде Лондона - число новых захоронений там постоянно растёт. Власти намерены ужесточить наказания тех, кто отказывается соблюдать меры по борьбе с распространением инфекции, и подвергает риску себя и здоровье окружающих. В стране сейчас - почти полный локдаун.

Такие же меры действуют в Нидерландах. Там уже объявлено, что национальный карантин продлён до 9 февраля. А в Бельгии режим жёстких ограничений будет действовать минимум  до 1 марта.
 

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