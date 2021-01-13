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Эксперты назвали тренды мировой политики в 2021 году

09:05
  • среда
  • 13 января 2021

Россия сыграет важную роль на мировой арене

Как сказано в экспертном докладе "Международные угрозы 2021. Геополитика после пандемии", на который ссылается газета "Известия", Россия продолжит быть одной из ключевых фигур мировой политики в 2021 году. Глава Института международных исследований МГИМО Андрей Сушенцов отметил, что вокруг российской тематики построен весь прогноз, поскольку "она одна из немногих стран в мире, судьба которой во многом зависит от международного окружения".

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По поводу Соединенных Штатов в материале говорится, что в наступившем году они не смогут определиться с долгосрочным политическим курсом и не вернут себе статус глобального гегемона. Свои неудачи, считают аналитики, Вашингтон спишет на внешних врагов. В частности, на Москву и Пекин.

КНР в 2021 году будет исходить из интересов устойчивости и безопасности своей политической системы, продолжают эксперты. Они подчеркивают, что в последнее время Китай стал слишком заметен на международной арене, хотя и не играет ведущую роль в мировой торгово-финансовой системе.

Евросоюз попытается повысить свою значимость в мировой политике. В 2020-м у него это не получилось, перспективы на 2021-й также туманны, говорят эксперты. Одной из идеологических основ ЕС называют "зеленую сделку", по которой к 2050 году Европа должна стать "климатически нейтральной".

Отдельный пункт документа посвящен Германии. Там в 2021 году пройдут парламентские выборы. Новое правительство, скорее всего, сформирует коалиция "ХДС/ХСС" и "Зеленых", так что России в диалоге с "зеленой дипломатией" понадобятся новые подходы.

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