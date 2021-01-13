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До лета лучше не оставлять: как долго можно держать дома новогоднюю елку

09:10
  • среда
  • 13 января 2021

Избавляться от праздничных атрибутов принято на старый Новый год

Привычка оставлять живую новогоднюю елку в квартире до лета на деле не является безобидной и может принести вред, рассказал эксперт Антон Ястребцев.
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По его словам, в среднем срок жизни новогодней ели истекает как раз к старому Новому году, который принято отмечать в ночь на 14 января. К этому времени дерево начинает терять привлекательность, осыпаться или даже гнить, передает Радио Sputnik.

Ястребцев отметил, что зимой из-за сухого воздуха в квартирах плесень не должна развиваться слишком быстро, а потому елка может задержаться в доме на какое-то время.

"Если мы вставляем елку дома в ведро с водой, где древесина намокает, то плесень может появиться, но это ограниченные какие-то колонии, вряд ли будут больше. Если в помещении влажно, то по древесине может дальше развиваться плесень, но, учитывая сухой воздух в квартирах, в данном случае эта опасность преувеличена", - добавил специалист.

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