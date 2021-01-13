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Перечислены симптомы британского штамма коронавируса у детей

09:05
  • среда
  • 13 января 2021

Один из них - постоянная усталость

Медики выяснили, что британский штамм коронавируса проявляется у детей с рядом отличительных симптомов, пишет РИА "Новости".

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В частности, несовершеннолетние чаще страдают от усталости, многие из них становятся замкнутыми. Что касается младенцев, у них болезнь может вызывать приступы истерики и плача. На головную боль, уточнили эксперты, жалуются 53% детей с COVID-19 британского типа. Кроме того, у них появляется боль в животе и в горле. Обычные симптомы тоже вполне распространены - это, например, повышенная температура тела и потеря аппетита.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в конце 2020-го в России зафиксировали первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Обнаружен штамм был в середине декабря. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что этот тип заболевания распространяется быстрее обычного.

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