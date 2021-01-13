Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19 в России

До полной победы над пандемией еще далеко

До победы над коронавирусом еще далеко, и прямо сейчас Россия находится на зимнем плато по COVID-19. Такого мнения придерживается доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, которого цитирует РИА "Новости".

"Нет, конечно, никакой победы. У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая. Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тысяч. А сейчас идет 23 тысячи. Это все - наше зимнее плато", - отметил Альтштейн.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что спад в выявлении в стране новых случаев заболевания продлится еще две недели, так как низкие температуры неблагоприятны для вируса, поэтому на улице он сейчас практически не распространяется.

Вместе с тем доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин назвал лекарства, которых следует избегать больным COVID-19. Это, в частности, ингаляторы. Подобные препараты, считает медик, скорее навредят, чем помогут организму: входящий в состав многих назальных спреев фенилафрин опасен при болезнях сердца.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"