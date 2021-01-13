YouTube заморозил аккаунт Трампа

Ограничения введены на семь дней

Официальная учетная запись действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Youtube заблокирована на семь дней администрацией видеохостинга, а последнее видео, размещенное в аккаунте, удалено. Об этом пишет ТАСС.

Как говорится в заявлении YouTube, была проведена тщательная проверка учетной записи. Каналу в итоге вынесли предупреждение в связи с "нарушением в отношении контента". Ограничения будут действовать неделю, но могут быть продлены. Возможность комментировать оставшиеся на канале американского президента записи также ограничена из-за "риска провокаций".

Ранее Трампу на постоянной основе заблокировали Twitter. Соцсеть объяснила эти действия нарушением главой государства правил, а также опасениями, что он может попытаться спровоцировать беспорядки. Кроме того, Трампа лишили возможности писать в Facebook и Instagram до истечения полномочий.

3 ноября в США состоялись президентские выборы. Коллегия выборщиков подтвердила победу кандидата от демократов Джо Байдена. Трамп не раз заявлял, что не согласен с результатами голосования. 6 января сторонники действующего президента ворвались в здание Конгресса. Полиция в ответ применила силу. В результате беспорядков погибли пять человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"