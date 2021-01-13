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Премьер-министр Эстонии заявил об уходе в отставку

09:47
  • среда
  • 13 января 2021

Ранее свой пост покинул генеральный секретарь Центристской партии

В Эстонии разразился коррупционный скандал, на фоне которого в отставку решил уйти премьер-министр страны Юри Ратас, передает ТАСС.

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"В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами", - объявил политик.

По его словам, нынешней правящей коалиции приходит конец. Прежде об уходе в отставку сообщил генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб.

Государственный прокурор Эстонии Таави Перн 12 января заявил, что Корб, а также советник министра финансов Керсти Крахт и бизнесмен Хиллар Тедер подозреваются в коррупции. Речь идет о выдаче государственного кредита девелоперу Porto Franco. Прокуратура считает, что Корб договорился с Тедером о пожертвовании размером в миллион евро Центристской партии, а в обмен на это связанная с Тедером компания Porto Franco получит от государства крупный кредит на реализацию девелоперского проекта.

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