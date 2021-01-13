ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Диагностические устройства больниц в Москве объединили в единую цифровую сеть

09:36
  • среда
  • 13 января 2021

Это поможет врачам быстрее ставить диагноз

Диагностические устройства московских больниц и поликлиник в Москве объединили в единую цифровую сеть. Об этом сообщили в столичной мэрии.

В сеть включены 1300 аппаратов компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографов, денситометров, рентгенографических комплексов, флюорографов и ангиографов. Теперь они подключены к Единому радиологическому информационному сервису ЕМИАС.

Благодаря объединению устройств врачи-клицинисты смогут увидеть заключение рентгенолога и сам снимок. Это помогает поставить диагноз или назначить дополнительное исследование.

"Пациент получает описание своего исследования в электронной медицинской карте на mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" сразу после того, как рентгенолог закончит заполнять протокол. Личный цифровой архив данных каждого пациента также хранится в ЕРИС: врачи могут обращаться к нему, чтобы отслеживать динамику изменении. Все это значительно повышает качество диагностики", - сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
КТ-центр
КТ-центр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.