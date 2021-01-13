Диагностические устройства больниц в Москве объединили в единую цифровую сеть

Это поможет врачам быстрее ставить диагноз

Диагностические устройства московских больниц и поликлиник в Москве объединили в единую цифровую сеть. Об этом сообщили в столичной мэрии.

В сеть включены 1300 аппаратов компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографов, денситометров, рентгенографических комплексов, флюорографов и ангиографов. Теперь они подключены к Единому радиологическому информационному сервису ЕМИАС.

Благодаря объединению устройств врачи-клицинисты смогут увидеть заключение рентгенолога и сам снимок. Это помогает поставить диагноз или назначить дополнительное исследование.

"Пациент получает описание своего исследования в электронной медицинской карте на mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" сразу после того, как рентгенолог закончит заполнять протокол. Личный цифровой архив данных каждого пациента также хранится в ЕРИС: врачи могут обращаться к нему, чтобы отслеживать динамику изменении. Все это значительно повышает качество диагностики", - сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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