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Метель во Владивостоке нарушила работу аэропорта

09:53
  • среда
  • 13 января 2021

Задерживается вылет шести рейсов, в том числе в Москву

Из-за тумана и плохой видимости в аэропорту Владивостока задерживают вылет шести рейсов, в том числе в Москву. Прибывающие самолёты отправляют на запасные аэродромы.

Накануне в столице Приморья бушевала метель. На дорогах резко увеличилось число аварий. Так, на подъезде к аэропорту столкнулись сразу 6 автомобилей. Десятки автобусных междугородних рейсов отменены. Сегодня метель утихла, однако синоптики уже предупреждают о подходе нового мощного циклона.

Расчищают сугробы и в центральной России, передает "ТВ Центр". Там сейчас установились сильные морозы. В Самарской области этой ночью температура опустилась до минус 33. На дорогах - гололедица и снежные заносы. В сети появились кадры, на которых военные на бронетранспортёре  "Тигр" помогли двум девушкам вытащить застрявшую в сугробе машину. К сильным морозам и снегопаду готовятся и в Москве. До минус 25 обещают к  выходным.

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