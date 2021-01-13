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В Ростовской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие

09:58
  • среда
  • 13 января 2021

По другим данным, погиб один человек

В Ростовской области в среду утром перевернулся автобус. ЧП произошло в Красносулинском районе на 974 километре трассы "Дон".

Как сообщили в региональном МЧС, в результате опрокидывания автобуса пострадали пять человек. В то же время агентство РИА Новости сообщает об одном погибшем. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Для ликвидации ДТП привлекались 19 человек и семь единиц техники.

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