В Ростовской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие

По другим данным, погиб один человек

В Ростовской области в среду утром перевернулся автобус. ЧП произошло в Красносулинском районе на 974 километре трассы "Дон".

Как сообщили в региональном МЧС, в результате опрокидывания автобуса пострадали пять человек. В то же время агентство РИА Новости сообщает об одном погибшем. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Для ликвидации ДТП привлекались 19 человек и семь единиц техники.

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