В Ростовской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие

По другим данным, погиб один человек
В Ростовской области в среду утром перевернулся автобус. ЧП произошло в Красносулинском районе на 974 километре трассы "Дон".
Как сообщили в региональном МЧС, в результате опрокидывания автобуса пострадали пять человек. В то же время агентство РИА Новости сообщает об одном погибшем. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Для ликвидации ДТП привлекались 19 человек и семь единиц техники.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"