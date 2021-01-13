Число отравившихся в Дагестане детей выросло до 61

СК ведет доследственную проверку

Число отравившихся в городе Буйнакске в Дагестане детей продолжает расти, передает ТАСС со ссылкой на заявление городской администрации.

"За ночь обратился еще 21 человек. В настоящее время число отравившихся в Буйнакске возросло до 71 человек, 61 среди них дети", - говорится в сообщении.

Следственный комитет называет предварительной причиной отравления загрязненную питьевую воду, в настоящее время идет доследственная проверка. При этом Глава города Исламудин Нургудаев считает причиной произошедшего просроченные продукты из подарочных наборов. Делом занимается в том числе Роспотребнадзор.

По словам врио министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой, в Буйнакске достаточно коек для дополнительной госпитализации. До установления вызвавшего отравление источника жителям рекомендовано не употреблять сырую воду.

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