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Число отравившихся в Дагестане детей выросло до 61

10:12
  • среда
  • 13 января 2021

СК ведет доследственную проверку

Число отравившихся в городе Буйнакске в Дагестане детей продолжает расти, передает ТАСС со ссылкой на заявление городской администрации.

Массовым отравлением детей в Дагестане занялся Следственный комитет
Возросло число госпитализированных после отравления хлором в астраханском бассейне

"За ночь обратился еще 21 человек. В настоящее время число отравившихся в Буйнакске возросло до 71 человек, 61 среди них дети", - говорится в сообщении.

Следственный комитет называет предварительной причиной отравления загрязненную питьевую воду, в настоящее время идет доследственная проверка. При этом Глава города Исламудин Нургудаев считает причиной произошедшего просроченные продукты из подарочных наборов. Делом занимается в том числе Роспотребнадзор.

По словам врио министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой, в Буйнакске достаточно коек для дополнительной госпитализации. До установления вызвавшего отравление источника жителям рекомендовано не употреблять сырую воду.

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