В России за сутки выявили 22850 заболевших коронавирусом

Выздоровели 28658 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 22850 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3471053.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 4320. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 3003 человека, в Подмосковье - 1189.

Выздоровели за сутки 28658 человек. Скончались – 566 заболевших. За весь период в России от коронавируса скончались 63370 человек. Общее число выздоровевших достигло 2854088.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 94,6 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 616174 человек.

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