В Совфеде назвали политическим проект Британии по Крыму

Соединенное Королевство хочет видеть полуостров в составе Украины

Проекты Великобритании по Крыму не имеют ничего общего с гуманитарными целями, заявил в беседе с РИА "Новости" глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Чисто политический проект. Изменение статуса Крыма в 2014 году было единственно возможным способом реальной защиты прав и свобод жителей полуострова от экстремистской националистической угрозы с территории Украины", - подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно о планах посольства Великобритании на Украине профинансировать проекты, направленные на возвращение Крыма в состав украинского государства. Британцы готовы потратить на это до 10 тысяч фунтов, которые при этом могут пойти и на контроль за ситуацией в Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в 2021 году Украина постарается резко усилить международное давление на Россию по крымской тематике, чтобы сделать вопрос о принадлежности полуострова "адским" для Москвы. Владимир Путин же неоднократно отмечал, что этот вопрос закрыт навсегда.

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