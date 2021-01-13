Старый Новый год: что категорически нельзя делать в этот праздник

Женщинам стоит подготовить несколько платьев, а мужчинам - подпоясаться

Популярность Старого Нового года в России растет из года в год, и все больше людей относятся к нему не как к надуманному торжеству, а как к самостоятельному празднику. К этому дню новогодние хлопоты остаются позади, а потому можно провести время с родными и близкими без суеты, что является редкостью для традиционного Нового года. ТВЦ.RU разобрался, откуда появился Старый Новый год и как следует его встречать.

Старый Новый год принято отмечать в ночь с 13 на 14 января – спустя две недели после "классического" праздника. Эта традиция появилась чуть больше 100 лет назад. В конце января 1918 года декретом Совнаркома в стране было введено новое летосчисление - и страна вместо юлианского стала жить по григорианскому календарю. Однако, несмотря на официальное летоисчисление, Русская православная церковь продолжила встречать все церковные праздники по привычному графику. Это оказалось удобнее для верующих: современный Новый год выпадает на предрождественский пост, тогда как по старому стилю Рождество предшествует Новому году, и можно отметить оба праздника. Причем отмечают Старый Новый год не только в России и странах бывшего Советского Союза. Этот праздник знают и любят в Сербии, Македонии, Черногории и даже странах дальнего зарубежья с большой долей эмигрантов из бывшего СССР.

Несмотря на народную любовь к еще одному новогоднему торжеству, официальным праздником Старый Новый год никогда не был. Традиционно это время считалось "поворотом на весну", а люди отмечали 14 января Васильевскую коляду – от того праздник и перенял все ее обычаи и традиции.

В этот день на стол ставили кутью, щедро сдобренную мясом, шкварками и молоком. Также в качестве угощения хозяйки готовили самые вкусные яства, а главным блюдом становился жареный поросенок, символизирующий плодородие земли и плодовитость скота.

Садиться за стол в темных вещах нельзя, чтобы не накликать траур. Мужчинам обязательно стоит подпоясаться - и тогда в новом году жена не будет изменять. Ну а женщинам - поменять платье минимум трижды, чтобы весь год оставаться красивой.

Ближе к ночи, после сытного застолья, молодежь выходила на улицы и начинала колядовать, чтобы песнями и добрыми пожеланиями отогнать нечистую силу. Хозяева домов, в которые заходили колядующие, одаривали молодых людей сладостями и пирогами, но ни в коем случае не деньгами – их давать запрещалось, чтобы ненароком не отдать и собственное благополучие. Также считалось, что не следует в этот день произносить слово "тринадцать" и давать в долг - весь год пройдет в долгах. Нельзя в Старый Новый год считать мелочь, иначе придется лить слезы. Выносить мусор тоже не следует, а то ненароком можно вынести счастье из дома.

Приметы есть и о погоде – в этот день люди смотрели на природные явления и определяли, каким будет предстоящий год. Если выпал снег – стоит ждать снежной зимы и поздней весны. Южный ветер в старый Новый год сулит жаркое и продолжительное лето, северный – урожай орехов, восточный – изобилие фруктов, а западный – рыбы и молока.

Ну и, конечно, не обходился Старый Новый год без гаданий, ведь праздник выпадает на время Святок, которые начинаются в Рождество и длятся вплоть до самого Крещения. Гадать можно по-всякому – топить воск от свечей, спрашивать имена у случайных прохожих, искать силуэт суженого в отблесках огня или же прятать угольки под подушку. Многие молодые девушки до сих пор, памятуя о традициях, январскими ночами надеются узнать свою судьбу на предстоящий год.

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