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В США впервые за 70 лет казнили женщину

11:14
  • среда
  • 13 января 2021

Лиза Монтгомери убила беременную женщину в 2004 году

В Соединенных Штатах впервые за 70 лет приведен в исполнение смертный приговор в отношении женщины, пишет New York Times. Осужденную Лизу Монтгомери признали виновной в убийстве беременной женщины с особой жестокостью в 2004 году.

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Изначально казнить Монтгомери планировали 8 декабря в штате Индиана, в итоге исполнение приговора перенесли на январь. Суд в Индиане заподозрил проблемы с психическим здоровьем у осужденной и хотел еще раз отсрочить процедуру. Верховный суд США отклонил это решение.

Монтгомери ввели смертельную инъекцию в тюрьме Терре-Хот. Смерть женщины констатировали 13 января в 1:31 по местному времени (09:31 по Москве). Адвокат Келли Хенри заявила, что Монтгомери действительно страдала от психического расстройства, так что, совершив казнь, власти США нарушили закон.

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