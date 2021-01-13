Мощные снегопады и аномальные морозы: Россия оказалась во власти непогоды

Экстремально низкие температуры приближаются к Москве

Сложная ситуация на дорогах и в Приморье. На край обрушился мощный снегопад. В круглосуточном режиме расчищают сугробы и в Самарской области. А сразу в несколько регионов Урала и Поволжья пришли аномальные морозы. До минус 25 ожидается на этой неделе и в Москве.

Такого снегопада в Самарской области не было вот уже 50 лет. Выбраться из сугробов самостоятельно получается не у всех. Поэтому на помощь пришли военные. Бронеавтомобилю "Тигр" никакие сугробы не страшны. Пара минут - и легковушка на дороге. Но некоторые устраивают соревнования по парковке через 40-сантиметровые сугробы.

— Валерий, ну что, с разгона заедешь?

— Не знаю.

— Валерий, ну скорость побольше надо было. Вот так в Самаре выпал снег, тестируем резину.

В Казани 35-градусные морозы. И чтобы машина завелась, автолюбители устроили настоящие танцы с бубнами. В Приморье - не до шуток. Сильнейший снежный циклон стал причиной многочисленных аварий во Владивостоке. Чтобы расчистить снег, коммунальщикам приходится работать даже ночью. Нужно успеть вывезти сугробы. Ведь уже в пятницу синоптики обещают очередной снегопад.

В Якутии вроде бы и ничего сверхъестественного. Морозы - до минус 50. Очередной повод показать всему миру один из самых популярных местных экспериментов как мокрая тряпка замерзает буквально за несколько секунд.

Такой же эксперимент смогут попробовать повторить и москвичи. Синоптики обещают в ближайшие дни морозы - до -25. Таких холодов столице не было уже три года.

Екатерина Гоголева, Илья Титов, "ТВ Центр".

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