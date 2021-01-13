Американцев предупредили о новом штурме Капитолия в день инаугурации

Вашингтон готовится к торжественному мероприятию как к боевым действиям

Палата представителей США призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Дональда Трампа от власти. Соответствующую резолюцию конгрессмены приняли сегодня. И сегодня же в нижней палате начнут рассматривать вопрос о вынесении импичмента главе государства. Пока демократы всеми силами пытаются отправить Трампа в отставку, его аккаунт заблокировал YouTube.

Как ни решительно были настроены демократы, а на принятие резолюции с призывом к вице-президенту Пенсу отстранить Трампа от власти у Палаты представителей ушел почти целый день. И это при том, что поначалу голосовать "за" были намерены даже некоторые республиканцы. В итоге поддержал резолюцию только один. Но документ все-таки прошел - 223 голоса "за" при 205 "против".

"Действия президента демонстрируют его абсолютную неспособность выполнять свои основные обязанности. Президент должен быть отстранен от должности немедленно. Решение, которое мы принимаем с особой торжественностью и молитвой, которых требует этот кризис", - сказала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Во время обсуждения, как водится, особенно усердствовала спикер нижней палаты. Борьба с Трампом, кажется, стала смыслом жизни для 80-летнего политика. Впрочем, все усилия, предпринятые во вторник конгрессменами-демократами, благополучно разбились о заявление вице-президента Пенса, которое он сделал еще до голосования в письме Нэнси Пелоси.

"Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны... По Конституции, 25-я поправка не является средством наказания и узурпации, задействование 25-й поправки подобным образом создало бы ужасный прецедент... Давайте работать вместе, чтобы снизить накал и объединить нашу страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена", - говорится в документе.

Подготовка к инаугурации и правда идет полных ходом, но больше напоминает приготовления к боевым действиям, а не к одному из самых торжественных событий года в стране. Здание Капитолия - в кольце охраны и обнесено заборами. А служба безопасности Конгресса тем временем предупреждает: возможен новый штурм, который 20 января предпримут сторонники Трампа. Впрочем, как сообщает со ссылкой на свои источники в ФБР газета The Washington Post, предупреждение о штурме 6 января ведомство распространило за сутки до тех событий. Но почему-то не было услышано. Зато теперь США приходится выслушивать крайне неприятные для чувствительного американского уха призывы официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика не подбивать народ к насилию. И уж совсем болезненно для Вашингтона звучит заявление МИД Турции с надеждами на зрелость и здравый смысл. Раньше такое можно было услышать лишь от США по отношению к другим странам. Оправдываться после событий 6 января пришлось даже Чаку Норрису. В соцсетях появилось фото, на котором сторонник Трампа делает селфи с человеком, похожим на знаменитого актера. Однако его представитель заявил, что Норрис находится с семьей дома в штате Техас.

В Техасе, кстати, накануне побывал Трамп. Приехал, чтобы открыть очередной участок стены на границе с Мексикой. Расписался для истории на специальной пластине и заявил, что одно из своих предвыборных обещаний - оградить Америку от мигрантов - практически исполнил. А дальше говорить пришлось о неприятном. В свое досрочное отстранение от власти Трамп не верит, а вот сложившейся ситуацией в обществе явно обеспокоен.

"Мы верим в уважение американской истории и традиций, а не в то, чтобы их разрушать. Мы верим в верховенство закона, а не в беспорядки. Мы нация законов. Пришло время исцеления страны", - заявил Трамп.

Однако в Техасе в ожидании Трампа его сторонники и противники едва не сошлись врукопашную. А представитель видеосервиса YouTube заявил о блокировке аккаунта президента за "разжигание насилия". Свою лепту, чтобы последние дни президентства для Трампа не были скучными, продолжит вносить и Конгресс. После отказа Пенса отстранить его от должности, завтра Палата представителей намерена объявить главе государства импичмент.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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