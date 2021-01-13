В нападении на мальчика в Улан-Удэ заподозрили сбежавших из приюта собак

Следственный комитет возбудил уголовное дело

В Улан-Удэ Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения стаи собак на 11-летнего мальчика. Его спас местный житель, который увидел происходящее. Ребёнок в тяжёлом состоянии находится в реанимации. За последний месяц это уже не первый случай, когда бродячие собаки набрасываются на людей в этом районе города.

Разорванные фрагменты одежды. На снегу - капли крови. Всё случилось на небольшом пустыре частного сектора. По этому маршруту дети идут в школу. В тот день 11-летний Артём так и не попал на занятия. Путь ему неожиданно преградили 4 бродячие собаки. Среагировать не успел, да и отбиваться по сути, кроме портфеля, было нечем. Крики о помощи услышал живущий неподалёку пенсионер. Свору кое-как удалось прогнать. Ребёнка в крайне тяжёлом состоянии доставили в местную больницу.

"У ребёнка множественные укушенные рванные раны нижних и верхних конечностей, туловища, волосистой части головы. Основная тяжесть обусловлена большой рваной раной правой нижней конечности", - сказал главврач детской республиканской клинической больницы Анатолий Дмитриев.

Главное сейчас - сохранить правую ногу Артёма, и вывести его из состояния глубокого шока. Мальчик находится в реанимации.

Как выяснилось, одичавшая свора собак держит местных жителей в страхе уже давно. Выбираться на этот маршрут с недавних пор приходится небольшими группами. Только так можно чувствовать себя в безопасности. После широкого резонанса на место нападения всё же приехала группа отлова бродячих животных. Те к тому моменту разбежались.

"В эту минуту в это время отловлена уже одна собака. Необходимо будет ещё опознать свидетелями: признать, причастна ли она была вот к этому происшествию. Ну и в последующем будет установлена вся картина происшедшего", - заявил зампредседателя комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Владимир Соснин.

Тем собакам, которых всё же удалось поймать, предстоит обследование на бешенство, а затем переезд в приют. Впрочем, как выяснилось, в близком соседстве с частным сектором уже находится один питомник. Местные уверены: банда псов - как раз оттуда.

"По списку можно проверить! Ни одна собака не уйдёт с того места, где к ней хорошо относятся и хорошо кормят!" – сказала руководитель приюта Виолетта Краснобаева.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что собаки не сидят в специальных вольерах и спокойно перемещаются по всей территории. Более того, забор в этом питомнике - это, по сути, одно название. Лазейки для побега имеются.

Случившимся заинтересовались в Следственном комитете. Если факт того, что нападение устроили подопечные местного приюта будет доказан, хозяйке грозит штраф и уголовное преследование.

Александра Сергомасова, Борис Гладков. "ТВ Центр".

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