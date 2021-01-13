Зрители ТВЦ продолжают собирать деньги на лечение Ники Ширяевой

У трёхлетней девочки врождённая патология - микротия правого уха

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение Ники Ширяевой. Её историю мы рассказывали накануне. У трёхлетней девочки врождённая патология - микротия правого уха.

Это редкая аномалия, которая со временем может привести к полной глухоте и отставанию в развитии. За прошедшие сутки удалось собрать полтора миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся. Но нужно ещё почти два с половиной миллиона.

Девочке готовы помочь врачи из американской клиники. Благодаря уникальной технике и искусственному материалу за одну операцию они воссоздадут недостающее ухо и сделают слуховой проход. Лечение стоит очень дорого и родителям девочки самим не справиться.

Мы продолжаем помогать Нике все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН:7819030709,

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ники Ширяевой, программа 1133

Видео: репортаж о сборе средств на лечение Ники Ширяевой

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