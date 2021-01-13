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К Земле приближается потенциально опасный астероид

11:53
  • среда
  • 13 января 2021

Он подойдёт на минимальное расстояние к нашей планете этой ночью

К Земле приближается потенциально опасный астероид. Огромное небесное тело диаметром более километра подойдёт на минимальное расстояние к нашей планете этой ночью, передает "ТВ Центр".

Объект под кодовым названием "WU5" был открыт в ноябре прошлого года. Он относится к классу "Аполлон". Траектории таких небесных тел пересекают орбиту земного шара. Хотя астероид и считают потенциально опасным, прямой угрозы он не несёт.

По предварительным оценкам, объект пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 8 миллионов километров, что в 21 раз больше, чем от Земли до Луны. У любителей понаблюдать за ночным небом при наличии телескопов и зеркальных фотоаппаратов есть высокие шансы увидеть этот астероид. По уровню яркости он будет напоминать Плутон.

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