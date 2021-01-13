В британских больницах не хватает свободных мест и врачей

Власти сразу нескольких стран вынуждены вводить новые ограничения

Число заболевших ковидом в мире превысило 91 миллион. Власти сразу нескольких стран вынуждены вводить новые ограничения.

1243 случая за сутки. В Соединенном королевстве - самые высокие показатели смертности от ковида с начала пандемии. За последнюю неделю количество умерших выросло почти вдвое. Переполнены морги. Из-за нового британского штамма вируса, который и привел к всплеску инфицированных, в медучреждениях столкнулись с острой нехваткой коек. Чтобы освободить места, пациентов с другими заболеваниями планируют переселять в гостиницы. Британский штамм стремительно распространяется и по континентальной Европе.

Бельгийцам, которые живут в режиме жестких ограничений с конца осени, объявили, что послаблений не будет до весны. Чуть мягче поступили власти Нидерландов - там локдаун продлен до середины февраля. Однако возможен худший сценарий. Министр здравоохранения заявил, что медицине пока нечего противопоставить новому виду инфекции.

"Я думаю, никто не будет удивлен нашему решению продлить локдаун еще на три недели, до 9 февраля. Все понимают - у нас не было выбора. Количество заболевших растет очень быстро. В дополнение ко всем бедам, мы столкнулись с британским вариантом коронавируса, и это нас очень беспокоит", - заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.

Мировой лидер по количеству инфицированных и умерших от коронавируса - США. Почти 23 миллиона и 377 тысяч человек соответственно. Медики открыли для журналистов двери моргов. Чтобы показать истинную смертность. Мест нет. Рядом с моргами - грузовики-рефрижераторы. Шутка про то, что в похоронных бюро не справляются с наплывом клиентов, могла бы сойти за черный юмор, но сейчас нации не до смеха.

"Большое количество умерших от коронавируса стало действительно проблемой для всех в похоронной индустрии. Мы пытаемся соблюдать меры предосторожности во время церемоний прощания: социальная дистанция, сокращенное время, но часто родственники пренебрегают этим. Кроме того, в особой зоне риска сотрудники бюро, которые работают с телами умерших", - сказала управляющая похоронным бюро Александра Петрини.

Еще одна проблема - стихийные кладбища. Власти выдают разрешения на захоронения в неположенных, как кажется местным жителям, местах. Такое соседство никого не радует. Опять же, вынужденная мера, говорят чиновники.

"В последние полтора месяца - в декабре и январе - мы действительно наблюдаем резкий рост смертности от коронавируса. Сейчас этот показатель в четыре, пять, шесть раз выше, чем в начале пандемии. Только сегодня выдано 19 свидетельств о смерти", - говорит директор ассоциации похоронных бюро Роберт Гордон.

Бразильские медики-добровольцы отправились в фавелы. В неблагополучных кварталах мегаполисов заболеваемость и смертность очень высока.

"Мы видим полное нарушение санитарных норм. В одной комнате находятся больные и здоровые люди. Мы фиксировали случаи, когда человек умирал, но медики долгое время не могли забрать его тело, потому что добраться до этих мест очень сложно", - рассказал сотрудник медцентра Филип Навека.

Спустя год коронавирус вернулся туда, где все начиналось. В провинции Хубей с населением более 70 миллионов человек введен особый режим — людям запрещено покидать дома, работа общественного транспорта приостановлена. В Китае зафиксирован самый значительный за последние месяцы рост числа заражений коронавирусом. Все больше стран начинают вакцинацию. В Индонезии это движение возглавил президент. Джоко Видодо - первый, кому была сделана прививка. На старте - Турция. В Анкаре заявили о стопроцентной готовности. Вакцинация начнется завтра.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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