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Появилось видео с места опрокидывания автобуса под Ростовом

11:11
  • среда
  • 13 января 2021

Погибли два человека

Серьёзное ДТП произошло в Ростовской области. На трассе М-4 перевернулся пассажирский автобус. Два человека погибли, пятеро с травмами доставлены в больницы, в том числе в отделение реанимации. Среди пострадавших есть ребёнок, передает "ТВ Центр".

По предварительной информации, автобус ехал из Москвы. В салоне находились 15 человек. О причинах ЧП не сообщается, но, по словам синоптиков, погодные условия в области в момент аварии были неблагоприятные. Шёл мокрый снег, в отдельных районах - ледяной дождь. На дорогах образовался гололёд.

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