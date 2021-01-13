ВОЗ рассказала о распространении британского штамма по миру

Впервые он был выявлен в середине декабря

Заражение британским штаммом коронавируса выявлено уже в 50 странах и районах, передает ТАСС со ссылкой на эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения.

"Со времени первого обнаружения 14 декабря VOC-202012/01 была выявлена в 50 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ", - говорится в сообщении. В ВОЗ отметили, что появление новых вариантов было ожидаемым, так как способность вирусов постоянно меняться хорошо известна. Вместе с тем выявление ранее не зарегистрированных штаммов вызывает у организации беспокойство, в связи с чем она просит все мировые страны своевременно сообщать об изменениях эпидемиологической обстановки.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в конце 2020-го в России зафиксировали первый случай заражения британским типом COVID-19. Отечественная вакцина, добавила глава ведомства, справляется с новым видом болезни.

Обнаружен британский штамм был в середине декабря. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, данный штамм может быть на 70% более заразен. Позднее ВОЗ подтвердила, что он действительно распространяется быстрее.

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